CH Media: Medienhaus kündigt Abbau von 150 Stellen an

CH Media ist mit einem erheblichen Umsatzrückgang in den Kernmärkten konfrontiert, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Das Medienunternehmen sieht sich gezwungen, seine Kosten substanziell zu senken und insbesondere die Personalkosten zu reduzieren. Dies unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des Konsultationsverfahrens. Für die Mitarbeitenden kommt der gültige Sozialplan zur Anwendung.

CH Media habe in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau der elektronischen Medien investiert und konnte sich erfolgreich als eines der führenden Schweizer Medienunternehmen positionieren. In den letzten Monaten sei das Unternehmen mit einem starken Umsatzeinbruch in den anspruchsvollen Kernmärkten im Entertainment und im Publishing konfrontiert, heisst es weiter. Im ersten Halbjahr verzeichnete CH Media bereits einen Verlust von 6,9 Millionen Franken. Seither habe sich die Entwicklung vor allem wegen den fehlenden Werbeeinnahmen zusätzlich akzentuiert. Eine Erholung des Werbemarktes ist kurzfristig nicht zu erwarten. Um weiterhin auf einer soliden wirtschaftlichen Basis agieren zu können und um notwendige Investitionen für die Zukunft tätigen zu können, sieht sich das Unternehmen gezwungen, die Kostenstruktur nachhaltig zu senken, wie es in der Mitteilung weiter schreibt.

Stellenabbau im ersten Quartal 2024

CH Media wird die Personalkosten deutlich reduzieren – ein Stellenabbau wird unumgänglich sein, heisst es. Aktuell geht CH Media davon aus, dass im ersten Quartal 2024 über alle Bereiche der Deutschschweiz, wo knapp 2000 Mitarbeitende beschäftigt sind, eine Reduktion von rund 150 Vollzeitstellen erforderlich sein wird, davon zirka 90 durch Kündigungen. Der Abbau soll sozialverträglich und wo möglich über natürliche Fluktuation erfolgen. Mitarbeitende und die Personalkommission wurden am Mittwoch persönlich über die beabsichtigten Massnahmen informiert. Das gesetzliche Konsultationsverfahren ist eröffnet; die Unternehmensleitung steht im direkten Kontakt mit der Personalkommission. Für die betroffenen Mitarbeitenden kommt der gültige Sozialplan zur Anwendung.

«Der Verwaltungsrat und die Unternehmensleitung sind zum Schluss gekommen, dass wir die Kosten deutlich senken müssen und es dafür einschneidende Massnahmen braucht. Ich bedaure diesen Schritt, erachte ihn aber für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens als unvermeidbar», wird Michael Wanner, CEO von CH Media, zitiert. Und weiter: «Wir haben schon zahlreiche Sparmassnahmen umgesetzt und gehofft, um einen grösseren Personalabbau herumzukommen. Leider haben die bisherigen Massnahmen in diesem anspruchsvollen Marktumfeld nicht genug Wirkung erzielt.»

Weiterhin Fokus auf Publishing und Entertainment

Die Massnahmen stellen die Zukunftsfähigkeit von CH Media sicher und ermöglichen langfristige Investitionen in die Digitalisierung der publizistischen Angebote sowie den weiteren Ausbau des Bereichs Entertainment. Michael Wanner: «Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren starken Marken und den bereits getätigten Investitionen im Bereich der digitalen Transformation den Herausforderungen des Medienwandels begegnen können.» Nach einer Konsolidierungsphase rechnet das Unternehmen mit positiven Ergebnissen im Jahr 2025. (pd/wid)