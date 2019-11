Journalismus in der Krise: Mehr Transparenz, statt ein Label

Am Journalismustag in Winterthur hat die Eidgenössische Medienkommission ein 19-seitiges Diskussionspapier vorgestellt. Darin schlägt sie unter anderem eine Zertifizierung von Journalisten und ein Label für journalistische Produkte vor (persoenlich.com berichtete).

Bereits an der Podiumsdiskussion kurz nach der Präsentation des Papiers waren kritische Worte zu hören (persoenlich.com berichtete). Nun haben sich im «Tages-Anzeiger» weitere Vertreter aus der Medienbranche zu den Vorschlägen geäussert.

Medienwissenschaftler und SRG-Ombudsmann Roger Blum zweifelt vor allem an der Umsetzbarkeit der Vorschläge. Der Journalismus habe eine handwerkliche Seite, aber eben auch eine künstlerische, sagt er der Zeitung. Die Berufsdefinition müsse deshalb frei bleiben oder zumindest so flexibel gehandhabt werden, dass Quereinsteiger weiterhin zugelassen sind. Zudem dürfte eine standardisierte Ausbildung, wenn überhaupt, nicht staatlich organisiert sein, da Journalismus per Definition staatskritisch sein muss.

Schwierig wäre laut Blum zudem das Labeling von Medien oder Medienhäusern. «Wer entscheidet über die Vergabe des Labels? Und würde es wieder aberkannt, wenn eine Zeitung die Regeln ritzt oder dagegen verstösst, was auch renommierte Medien manchmal tun?» Bei einem Produkt im Supermarkt sei eine Kennzeichnung möglich, sagt Blum. «Aber Journalismus ist eben jeden Tag wieder anders.»