Neue Zürcher Zeitung: Michaël Jarjour verlässt die NZZ

Michaël Jarjour leitet noch bis September das Team Produktmanagement Digital. Danach verlässt er die «Neue Zürcher Zeitung». Wohin, sei noch unklar, wie er auf Twitter schreibt. Für die Kündigung gab es «nicht den einen Grund», wie er auf Anfrage von persoenlich.com erklärt. «Es ist einfach für mich persönlich ein guter Zeitpunkt für Neues», so Jarjour weiter.





NEWS aus meiner kleinen Welt:



Ich verlasse die @NZZ per Ende September. Next stop noch unklar (hit me up).



Das war eine aufregende Zeit und ich werde viele der Leute hier arg vermissen, vor allem mein fantastisches, kluges, talentiertes (und hysterisch lustiges) Team.