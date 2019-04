Keystone-SDA: Nachrichtenagentur streicht nochmals neun Stellen

Bei Keystone-SDA kommt es zu einem weiteren Stellenabbau. Bis im Spätsommer 2019 streicht die Nachrichtenagentur an den Standorten Zürich und Bern zusätzlich insgesamt neun Vollzeitstellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Betroffen sind voraussichtlich zwölf Mitarbeitende. Der Abbau betrifft die Bereiche Marketing & Sales, Solutions, Content sowie die Verwaltung. Bei Kündigungen komme der im letzten Jahr ausgehandelte Sozialplan freiwillig zur Anwendung. Die Redaktion sei vom Abbau nicht betroffen.

Als Grund gibt Keystone-SDA die anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation auf dem Medienmarkt an. Nach der Fusion zwischen SDA und Keystone ist das neue Unternehmen daran, sich weiter zu transformieren und als multimediale Nachrichtenagentur am Markt zu positionieren. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen vor dem Hintergrund der Medienkrise 35 seiner 150 Vollzeitstellen abgebaut, vor allem in der Redaktion (persoenlich.com berichtete). (sda/wid)