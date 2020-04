Automobil Revue: Neue Co-Leitung am Steuer

Werbeeinbrüche

380 Millionen Franken weniger für die Presse

2020 werde für die Verlage ein «Blutbad», so die Weltwoche. Supino und Walder hätten Sommaruga getroffen.

Nur noch halb so viel Werbeerlös: Das laufende Jahr werde für die Verlage ein «Blutbad», schreibt Kurt W. Zimmermann in der Weltwoche. Am Mittwoch hätten sich deshalb Pietro Supino und Marc Walder mit Medienministerin Simonetta Sommaruga getroffen.