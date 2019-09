Bei Keystone-SDA kommt es zu personellen Veränderungen. Beni Frenkel startet im Oktober im Büro Zürich. Zuletzt schrieb er bei den Zürcher Oberland Medien über die Region Pfäffikon, zuvor für den «Saldo» und «K-Tipp». «Ich freue mich, bei Keystone-SDA zu arbeiten. Kein anderes Medium ist in meinen Augen so schnell, so genau und so umfassend wie diese Nachrichtenagentur», so Frenkel auf Anfrage von persoenlich.com. Der 42-Jährige folgt im Zürich-Team auf Luzia Schmid.



Yen Duong stösst ab Oktober in einem 80-Prozent-Pensum zum Korrespondenten-Team in Basel, wie sie auf Anfrage bestätigt. Gleichzeitig startet Duong eine Weiterbildung in Politischer Kommunikation an der ZHAW in Winterthur. Duong schrieb zuvor acht Jahre lang für das Ressort Basel bei der «Tageswoche», die im letzten November eingestellt wurde (persoenlich.com berichtete). Davor war sie bei der «Basellandschaftlichen Zeitung» tätig. Duong ersetzt im Basel-Team Roger Lange.



Der dritte Wechsel erfolgt im Tessin. Eva Pfirter, bisher Redaktorin bei der «Linth-Zeitung» (ein Joint Venture von Tamedia und Somedia), arbeitet seit Mitte September bei Keystone-SDA und berichtet ab Mitte Oktober auf Deutsch aus Bellinzona.

«Nach dem Verkauf eines Teils der ‹Zürichsee-Zeitung› durch die Tamedia im vergangenen Herbst und der Neugründung der ‹Linth-Zeitung› änderten sich die journalistischen Rahmenbedingungen grundlegend, und aus meiner Sicht nicht zum Guten», so Pfirter zu persoenlich.com. Sie folgt in der Position auf Barbara Hofmann. Die gebürtige Baselbieterin studierte in Bern und Rom Geschichte, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Kunstgeschichte. (wid/cbe)