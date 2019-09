von Christian Beck

Nicola Brusa verlässt den «Tages-Anzeiger» per Ende Jahr, wie er entsprechende Informationen von persoenlich.com bestätigt. Der Ressortleiter Stadtleben ist verantwortlich für «Bellevue» und den «Züritipp». Über die Gründe seines Abgangs will sich der 40-Jährige nicht äussern. «Ich habe noch keine neue Stelle», sagt er auf Anfrage, «aber durchaus Ideen, in welche Richtung es gehen könnte».



Brusas Kündigung fällt zusammen mit einer grösseren Reorganisation in seinem Bereich: Der Tagi streicht die «Bellevue»-Seite. Im Juli wurde bekannt, dass die Inhalte mit dem «Züritipp» organisatorisch vereint werden. Der Zeitpunkt der Umstellung war damals noch unklar (persoenlich.com berichtete).

«Das letzte ‹Bellevue› erscheint am 28. September», so Brusa. Ab dem 30. September würden die «Bellevue»-Stoffe in den Zürich-Bund (Print) und in die Zürich-Sektion (online) integriert. «Das Label ‹Bellevue› verschwindet. Ab dann wird der Abschluss der Zürich-Seiten in einer neuen Gestaltung und mit einigen neuen Gefässen erscheinen», so Brusa weiter.

Brusa ist seit 2006 beim «Tages-Anzeiger». Er hat einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation. Mit Brusa verliert der Tagi einen weiteren Ressortchef. Hannes Nussbaumer, Zürich-Ressortchef und stellvertretender Chefredaktor des «Tages-Anzeigers», wechselt die Seite. Er geht zur Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr und wird Mitglied des Kommunikationsteams im Generalsekretariat.