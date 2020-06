Schweizer Illustrierte: Nina Siegrist wird Co-Chefredaktorin

Führungswechsel bei der Schweizer Illustrierten: Nina Siegrist wird neue Co-Chefredaktorin und führt die Redaktion ab 1. Juli 2020 gemeinsam mit dem bisherigen Co-Chefredaktor Werner De Schepper. Sie übernimmt den Posten von Stefan Regez, der sich fortan auf seine Aufgaben als Leiter Publikumszeitschriften und Geschäftsleitungsmitglied von Ringier Axel Springer Schweiz konzentriert, wie es in einer Mitteilung heisst. «Es freut mich sehr, dass wir unser bewährtes Führungsmodell mit Nina Siegrist fortführen können. Sie überzeugt mit journalistischem Feingefühl, erprobten Führungsqualitäten und grosser Schaffenskraft», wird Regez zitiert.

Als erfahrene Journalistin und langjährige Mitarbeiterin der Schweizer Illustrierte kenne Nina Siegrist die DNA der traditionsreichen Zeitschrift bestens. «Unsere Marke ist Kult und repräsentiert seit über hundert Jahren einen Journalismus, bei dem Menschen und der direkte, persönliche Kontakt im Zentrum stehen. Ich freue mich darauf, die Zukunft der Schweizer Illustrierte noch aktiver mitgestalten zu dürfen – eine wunderschöne, aber auch herausfordernde Aufgabe, besonders in diesen Zeiten», so Sigrist. Siegrist und De Schepper teilen sich die redaktionelle Verantwortung in einem Pensum von je 80 Prozent, heisst es weiter. Dies sei ein Statement für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Siegrist ist verheiratet und Mutter von Zwillingen, Werner De Schepper Vater von drei Kindern.

Nina Siegrist, 1979 in Schaffhausen geboren, studierte Publizistik, Betriebswirtschaft und Filmwissenschaften an den Universitäten Zürich und Hamburg. Journalistische Erfahrungen sammelte sie bei den Schaffhauser Nachrichten, beim Schaffhauser Fernsehen sowie beim Hamburger Abendblatt. Nach Zwischenstationen beim Schweizer Fernsehen und beim Privatsender 3+ war sie ab 2008 in verschiedenen Funktionen für die Schweizer Illustrierte tätig, unter anderem als Wirtschaftschefin. 2015 übernahm sie die Redaktionsleitung der Magazine SI Travel und SI Gruen. Seit Januar 2019 ist Nina Siegrist Mitglied der Chefredaktion der Schweizer Illustrierte und verantwortete unter anderem deren Relaunch. (pd/cbe)