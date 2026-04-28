CH Media: «Ohne Sponsoren geht es nicht»

Dominique Lammer, was ist Ihr persönlicher Lifestyle?

Mein persönlicher Lifestyle ist wohl weniger glamourös: eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben, Interesse an Menschen, Politik und inspirierenden Begegnungen – und genauso Freude an ruhigen Momenten im Alltag, etwa bei Spaziergängen mit meinen Hunden oder im Garten.

Die TV-Sendung «LifeStyle» gibt es seit dem 3. Mai 1996. Wie lange begleitet das Format Sie schon?

Sehr lange – ich bin quasi mit der Sendung «aufgewachsen». Als Zürcherin habe ich selbstverständlich die Anfänge von TeleZüri und auch von «LifeStyle» mitverfolgt und bin Zuschauerin der ersten Stunde.

«Die Stärke liegt in der klaren Positionierung»

«LifeStyle» hat alle Eigentümerwechsel des Senders überstanden. Was macht die Sendung so robust?

Die Stärke liegt in der klaren Positionierung: Nah an den Menschen, mit exklusiven Einblicken in persönliche Lebenswelten – und zugleich mit einer gewissen Leichtigkeit. Dazu kommt die hohe Wiedererkennbarkeit, sowohl inhaltlich wie auch personell.

In der ersten Sendung war Géraldine Knie der erste Studiogast, heute wird «LifeStyle» direkt bei den Gästen zuhause gedreht. Was hat sich in den letzten Jahren sonst noch verändert?

«LifeStyle» ist deutlich persönlicher und intimer geworden. Heute sind wir näher dran – an den Menschen und ihren Geschichten. Wir nehmen das Publikum mit und zeigen die prominenten Gäste sehr persönlich in ihrem Zuhause, dabei dürfen die Gespräche auch mal länger dauern.

Sind diese Veränderungen primär kreative Entscheidungen oder auch wirtschaftliche?

Die Entscheidungen waren in diesem Fall primär kreativer Natur. Eine Studioatmosphäre wirkt deutlich unpersönlicher. Wir stehen mit unseren Sendern für die Nähe zum Publikum und zu den Menschen und dem wollen wir auch in der Umsetzung unserer Sendungen Rechnung tragen.

Nach 30 Jahren rückt die 1500. Sendung langsam näher. Wie viele wird es noch geben?

Wenn ein Format relevant bleibt, funktioniert es auch. «LifeStyle» hat sich stets weiterentwickelt. Die breite Akzeptanz bei den Promis und die Treue des Publikums sind ein schöner Beleg dafür, dass die Sendung weiterhin am Puls der Zeit ist.

«LifeStyle» ist untrennbar mit Moderatorin Patricia Boser verbunden. Ist das nicht auch ein Risiko?

Eine starke Persönlichkeit ist immer auch ein Erfolgsfaktor. Natürlich bringt das eine gewisse Abhängigkeit mit sich. Gleichzeitig ist genau diese Authentizität ein wesentlicher Teil der Marke.

«Die Reichweiten sind weiterhin stabil und sehr zufriedenstellend»

Patricia Boser sagte im persoenlich.com-Interview zum 25-Jahr-Jubiläum, die Einschaltquoten würden stimmen. Wie sieht das heute aus?

Die Reichweiten sind weiterhin stabil und sehr zufriedenstellend. In einem stark fragmentierten TV-Markt ist das alles andere als selbstverständlich. Gerade im regionalen Fernsehen ist Kontinuität und Zuverlässigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Die Sendung soll auch Sponsoren glücklich machen. Wie begehrt ist das Werbeumfeld von «LifeStyle» heute?

Das Umfeld ist attraktiv, weil es eine klar definierte Zielgruppe anspricht und eine hochwertige, positive Markenwelt vermittelt. Marken platzieren sich gern dort, wo sie glaubwürdig eingebettet sind. Das zeigen nicht zuletzt auch unsere langjährigen Partnerschaften, die wir sehr schätzen. In einem schnelllebigen Marktumfeld ist das keine Selbstverständlichkeit.

Fällt es einfacher für «LifeStyle» Sponsoren zu finden als für andere Sendungsformate?

Die etablierte Marke hilft sicher. Vertrauen, Bekanntheit, Reichweite und ein klarer inhaltlicher Rahmen machen Kooperationen für Partner besser einschätzbar als bei neuen Formaten. Kommt dazu, dass die Sendung heute auf TeleZüri und den Partnersendern Tele M1, Tele 1, TVO und TeleBärn ausgestrahlt wird.

Welche Branchen sponsern «LifeStyle» typischerweise?

Typischerweise aus Branchen wie dem Detailhandel, Gastronomie, Beauty, Mode sowie Kultur und Reisen – also alles, was gut zum Themenfeld passt.

Wo liegt die redaktionelle Linie zwischen journalistischem Inhalt und integriertem Sponsoring?

Das ist ein Balanceakt: Transparenz und Glaubwürdigkeit sind entscheidend. Sobald Inhalte nicht mehr stimmig wirken, verliert die Sendung an Vertrauen. Gleichzeitig ist klar: Ohne Sponsoren geht es nicht – deshalb sind starke, passende Partnerschaften zentral.

«Natürlich feiern wir diesen Meilenstein»

Plant CH Media zum 30-Jahr-Jubiläum ein besonderes Programm?

Natürlich feiern wir diesen Meilenstein. So gibt es am 8. Mai um 18.30 Uhr eine Jubiläumssendung mit vielen Weggefährten von «LifeStyle» und Patricia Boser. Zu viel möchte ich aber nicht verraten, denn auch für Patricia werden einige Gäste eine Überraschung sein. Was ich aber versprechen kann: Es wird emotional, unterhaltsam und sehr persönlich.

Wenn Géraldine Knie, der erste Gast von 1996, heute nochmals zu Besuch käme – was würde sie an der Sendung wiedererkennen?

Den Kern würde sie sofort wiedererkennen: Menschen und ihre Geschichten – nur die Art des Erzählens hat sich weiterentwickelt.

Und wenn Sie selbst Gast wären: Was würde Patricia Boser in Ihrem Kühlschrank finden?

Mehr Alltag als Lifestyle: viel Milchprodukte, ein bisschen Käse, etwas Frisches – und ab und zu auch Mal Reste vom Vortag.