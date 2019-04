Ringier: Operativer Gewinn erneut gesteigert

Die Ringier-Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 den operativen Gewinn zum vierten Mal in Folge steigern: Mit einem EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 113 Millionen Franken erzielte Ringier eine EBITDA-Marge von 11,3 Prozent bei einem Umsatz von 1'004,2 Millionen Franken. Trotz des weiterhin «äusserst schwierigen Marktumfelds» im traditionellen Publishing-Geschäft stieg 2018 der operative Gewinn erneut. Die beiden grossen Geschäftsbereiche der Ringier Gruppe, digitale Marktplätze und Journalismus, entwickelten sich dabei – entlang der internationalen Trends – unterschiedlich, wie Ringier im Rahmen der Jahreskommunikation vom Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Die digitale Transformation der Ringier Gruppe wurde 2018 konsequent weitergeführt. Mittlerweile stammen 46 Prozent der erzielten Erlöse aus digitalen Geschäftsmodellen. Mit einem EBITDA-Digitalanteil von 71 Prozent (+5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) nehme Ringier eine europäische Spitzenposition unter den Medienunternehmen ein, wie es heisst. Dieses Wachstum sei nicht nur dem Bereich digitale Marktplätze zuzuschreiben, sondern auch der Steigerung der Monetarisierung von digitalen Produkten im Bereich Publishing, also dem Bereich Journalismus.

«In einem anspruchsvollen Jahr für die Medienbranche ist es uns zum vierten Mal in Folge gelungen, den operativen Gewinn zu steigern», wird CEO Marc Walder zitiert. «Damit zeigen wir auf, dass die Ringier-Gruppe es in den vergangenen Jahren geschafft hat, sich von einem klassischen Verlag zu einem diversifizierten und digitalisierten Medienunternehmen zu transformieren. Wir werden diesen Weg auch in Zukunft zielstrebig fortsetzen: Die digitalen Marktplätze werden wir weiter zu Ökosystemen mit neuen Dienstleistungen ausbauen. Im Bereich Journalismus investieren wir in Bewegtbild, Technologie und Daten-Kompetenz.»

Die Kontinuität der Ringier Gruppe wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die 10-Prozent-Beteiligung von CEO Marc Walder am Unternehmen unterstrichen. Zudem wird Robin Lingg mittelfristig die Führungsrolle der sechsten Generation der Inhaberfamilie übernehmen. Damit sind die Weichen für die Zukunft des Familienunternehmens gestellt (persoenlich.com berichtete).

Schweizer Digital-Allianz

Die Schweizer Digital-Allianz, die von Ringier, Tamedia, NZZ, SRG und CH Media vorangetrieben wird, nimmt konkrete Formen an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Projektgruppe, der Spezialisten aller beteiligten Medienunternehmen aus den Bereichen Journalismus, Technologie, Recht und Produkt angehören, hat verschiedene mögliche Digital-Allianz-Konzepte hinsichtlich wirtschaftlicher, rechtlicher und Datenschutz-spezifischer Kriterien geprüft.

Ziel der nationalen Initiative ist es, einen Mehrwert für die Schweizer Mediennutzer zu bieten, unter anderem durch das Anbieten individueller, bedarfsgerechter Inhalte. Gleichzeitig soll die Datenbasis der Anbieter für die Produktentwicklung im Nutzer- und Werbemarkt verbessert werden. So soll der Medienstandort Schweiz für die Zukunft gestärkt und die Grundlagen für den Online-Journalismus verbessert werden.

Über konkrete Ergebnisse und die nächsten Schritte werden die Vertreter der beteiligten Medienhäuser und der SRG gemeinsam informieren, sobald das Konzept vollständig ausgearbeitet ist. (pd/cbe)