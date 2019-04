Ringier: «Blick TV» schliesst Vertrag mit CNN

Um neben der inländischen auch die internationale Kompetenz zu stärken, ist «Blick» eine Premium-Partnerschaft mit dem global führenden Nachrichtensender CNN eingegangen. Diese Zusammenarbeit wird «Blick TV» den Zugang zu CNN-Inhalten für den Markt in der Schweiz und Liechtenstein ermöglichen. Von Anfang an wird «Blick TV» von der Kompetenz von CNN bei der Verbreitung von Nachrichten profitieren und Zugang zu seinem globalen News-Netzwerk haben, wie es in einer Mitteilung im Rahmen der Jahreskommunikation vom Mittwoch heisst.

«Wir freuen uns sehr, ‹Blick› im globalen CNN-Partner-Netzwerk begrüssen zu dürfen», wird Roland Nikolaou, Senior Director, Content Sales and Partnerships bei CNN International Commercial, zitiert. «Das ist eine spannende Partnerschaft, die es uns ermöglicht, CNN-Inhalte über die digitale Plattform von ‹Blick TV› einem noch breiteren Publikum in der Schweiz und in Liechtenstein zugänglich zu machen».

Und Ringier-CEO Marc Walder ergänzt: «Mit CNN haben wir nicht nur einen führenden globalen Nachrichtensender gewonnen, sondern auch den besten Partner für die internationale Berichterstattung. Damit ist ‹Blick TV› im Bereich der schnellen, globalen News-Berichterstattung bestens positioniert, was unserem Sender einen starken Wettbewerbsvorteil verschafft».

TV-Studios im Newsroom

Im Pressehaus in Zürich werden ausserdem zwei moderne TV-Studios direkt in den Newsroom integriert. Der Blick-Newsroom wird in den kommenden Monaten umgebaut und neu strukturiert. Um die Kompetenz im digitalen Live-TV weiter zu stärken, wird das Blick-Team personell aufgestockt. Mit Jonas Projer wurde bereits «einer der renommiertesten TV-Experten des Landes» als Chefredaktor von Blick TV verpflichtet (persoenlich.com berichtete). Er wird seine Arbeit am 1. Mai 2019 aufnehmen.

Als Reaktion auf die stark steigenden Video-Zuschauerzahlen und die veränderten Anforderungen der Werbemärkte, beginnt die Blick-Gruppe ab 2020 mit der Ausstrahlung von «Blick TV». Mit dem Start eines eigenen, digitalen Senders soll der Marktvorsprung von Blick im Bereich Bewegtbild weiter ausgebaut werden. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf der nationalen Berichterstattung und Breaking News. (pd/cbe)