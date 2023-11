Schweizer Familie

Peter Jost wird Chefredaktor

Der 49-Jährige folgt am 1. Juli auf Daniel Dunkel, der nach 20 Jahren an der Spitze 2024 in Rente geht.

Peter Jost tritt als Leiter der Thuner Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation per Ende Juni 2024 zurück. Er übernimmt die Chefredaktion der Schweizer Familie. (Bild: zVg)