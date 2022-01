Medienpaket: Peter Weigelt bringt Abogutscheine ins Spiel

Der frühere FDP-Nationalrat Peter Weigelt und weitere Branchenvertreter haben mit dem erfolgreichen Referendum gegen das geplante Mediengesetz überhaupt erst dafür gesorgt, dass die Schweizer Bevölkerung am 13. Februar über das Medienpaket abstimmt. Nun hat der Präsident des Referendumskomitees «Mediengesetz Nein» in einem Interview mit dem Blick erläutert, inwiefern er der Presse mit einem Gutschein-Modell helfen will: «Jede Bürgerin und jeder Bürger soll ab einem gewissen Alter einen Gutschein für ein Zeitungsabo in einer fixen Höhe erhalten. Beispielsweise 300 Franken. Kostet ein Abo mehr, muss sie oder er halt dazuzahlen. So würde man auch die Jungen wieder an die Zeitung heranbringen.»

Der 65-Jährige äusserte sich zudem zur von der SVP angekündigten Initiative, wobei eine von zwei möglichen Stossrichtungen eine Senkung der jährlichen Radio- und Fernsehgebühren für Privathaushalte von heute 335 auf 200 Franken vorsieht. Von ihm werde es bei dieser Angelegenheit keinen erneuten Angriff geben: «Ich bin Demokrat. Das Stimmvolk hat sich für die Beibehaltung der bisherigen Gebühren ausgesprochen. Das akzeptiere ich.» (tim)