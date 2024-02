Züriunterland24.ch: Peter Wick lanciert neues Newsportal

von Christian Beck

Das Zürcher Unterland hat seit Donnerstag eine neue News-Plattform: züriunterland24.ch. Lanciert wurde diese von Medienunternehmer und Meteorologe Peter Wick. Das neue Portal erzählt laut einer Mitteilung «die wichtigen und richtigen Geschichten aus einer der spannendsten und pulsierendsten Regionen im Kanton Zürich» – und dies ohne Bezahlschranke.

«Das Zürcher Unterland ist eine einmalig spannende Region mit 250'000 Einwohnern und all seinen Problemen, welche mit dem schnellen, massiven Wachstum einer Agglomerationregion zusammenhängen», so Peter Wick auf Anfrage von persoenlich.com. Es müsse deshalb eine unabhängige, frische, auch kritische und politisch und wirtschaftlich neutrale Redaktion bestehen. «Für mich ist die Berichterstattung aus den Gemeinden und Kommunen für die Pressefreiheit inhärent wichtig und ein essenzieller Baustein unserer Schweizer Gesellschaft. Die Schweizer Politik wird – und das ist fast einmalig – in den Gemeinden gemacht, und dem muss Rechnung getragen werden – oder noch mehr: Das muss gefördert werden», so Wick weiter.

News-Scouts liefern Informationen

Unterstützt wird der Verleger und Chefredaktor von Partnern und einem Netz von News-Scouts. «Wir haben News-Scouts in allen Regionen und grösseren Gemeinden, welche uns mit den aktuellsten News und Informationen beliefern», so der Eglisauer Peter Wick weiter. Die Fäden würden in der Redaktion zusammenlaufen. «Wir haben darauf geachtet, dass wir nicht bereits zu Beginn mit einen Overhead beziehungsweise mit vielen teuren Stellenprozenten operieren.» Sprich: «Die Redaktion» besteht momentan nur aus Wick.

Finanziert wird züriunterland24.ch laut Mitteilung durch Werbung «und klar deklarierte Kooperationen». Die News-Plattform biete kleinen, mittleren und grossen Unternehmungen in der Region «mit massgeschneiderten, kreativen und auch klassischen Kommunikationsmöglichkeiten» einen direkten Zugang zur Zielgruppe. Züriunterland24.ch gehört zum Verbund portal24.ch von Verleger Bruno Hug aus Rapperswil. «Die Kooperation ist vor allem auf die Technik bezogen», präzisiert Wick auf Anfrage. «Zudem haben wir im Verbund die Möglichkeit, interessante Beiträge mit anderen Lokalplattformen, welche unter dem gemeinsamen Dach von Portal24 zu sehen sind, auszutauschen.» Nationale und internationale News würden zur Verfügung gestellt. Der primäre Fokus sei aber der Regionaljournalismus. «Darum werden diese News auch immer an erster Stelle zu sehen sein», so Wick.

Peter Wick machte sich einen Namen mit seiner Firma MeteoNews. Dort kam es allerdings 2020 zu einem Eklat: Gründer und Geschäftsführer Wick verliess «auf eigenen Wunsch» das Unternehmen (persoenlich.com berichtete). Danach startete er mit seiner neuen Firma Maximedia. «Das läuft mit meinen Kunden Radio 1, Radio und TeleTop und vielen weiteren Onlinekunden gut – hat aber Luft nach oben», so Wick zu persoenlich.com. Die Preise, welche mit Medien-Wetterdienstleistungen zu generieren sind, seien in den letzten Jahren «nicht wirklich attraktiv geworden». Selbst grosse Abnehmer wie CH Media oder TX Group würden an diesen Dienstleistungen dermassen sparen, dass ein Einstieg dort «nur mässig spannend» sei, so Wick.