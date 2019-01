Presseförderung: Pietro Supino fordert 120 Millionen Franken

von Michèle Widmer

Zum Jahresanfang treffen sich die Verleger heute traditionsgemäss an der Dreikönigstagung zur Standortsbestimmung und zum Austausch. Bereits zum dritten Mal begrüsst Pietro Supino als Präsident des Verbands Schweizer Medien die Mitglieder und Gäste in Zürich.

Zu Beginn seiner Neujahrsrede schlägt der Verbandspräsident und Tamedia-Verleger positive, motivierende Töne an. Die Verleger hätten im letzten Jahr konsequent in die Weiterentwicklung und Digitalisierung des savoir faire investiert. In den letzten Jahren sei das technologische Know-how und die digitale Kompetenz auf den Redaktionen und in den Verlagen ausgebaut worden. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen hätten Programmieren und den Umgang mit Datenbanken erlernt. Mit diesem Rüstzeug und in Zusammenarbeit mit neu dazugewonnen Spezialisten werde Datenjournalismus und digitales Abomarketing betrieben. «Wir stehen aber immer noch am Anfang einer spannenden Lernkurve», fügt er am Mittwochmorgen im Aura an.

Die nächste wichtige Entwicklung werde ein noch besseres Verständnis über den Umgang mit den Daten sein, die die Medienhäuser über die Nutzer hätten. Durch Personalisierung könne man die Angebote verbessern. Allerdings würden die Verleger mit der Personalisierung auch eine grosse Verantwortung tragen.

Konkrete Fortschritte bei Login Allianz gefordert

Dass die Verleger grosse Teile ihrer Inhalte zu Beginn des Internetzeitalters zur freien und anonymen Nutzung zur Verfügung gestellt haben, bezeichnet Supino als «historischen Fehler». Im Nachhinein sei man ja immer klüger, fügt er an. Klassischer Journalismus lasse sich in der digitalen Welt nicht alleine über Werbung finanzieren.

Dann kommt der Verlegerpräsident auf die am Swiss Media Forum lancierte Login Allianz zu sprechen (persoenlich.com berichtete). Damit sollen sich Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft registrieren können, wie es bei den marktmächtigen globalen Plattformen üblich ist. «Es ist höchste Zeit und wirklich wichtig, dass die Branche in dieser Frage in den nächsten Monaten konkrete Fortschritte erzielt», sagt Supino.

«Blütezeit für investigativen Journalismus»

Supino bezeichnet die mediale Grundversorung in seiner Ansprache als «so reichhaltig wie noch nie». Der investigative Journalismus erlebe eine Blütezeit. In Anlehnung an den Fall Claas Relotius erinnert er an die grundlegenden Qualitätsmerkmale des profesionellen journalistischen Handwerks: «Fehlerfreiheit, Wahrheit im Sinne der Vollständigkeit, Transparenz insbesondere über die eigenen Interessen sowie Fairness gegenüber von der Berichterstattung betroffenen Personen und Institutionen».

Damit könnten sich Medienhäuser von propagandistischen Beiträgen und Wahrnehmungsblasen im ausufernden medialen Gesamtangebot unterscheiden. «Ich bin davon überzeugt, dass es langfristig eine Nachfrage nach unabhängigem Qualitätsjournalismus und eine Zahlungsbereitschaft dafür gibt», sagt er dazu.

Nachdem Supino in seiner letztjährigen Ansprache den Fokus ganz der Medienkompetenz widmete, kommt er auch dieses Jahr darauf zu sprechen. Die Förderung der Medienkompetenz sie die «wichtigste, nachhaltigste und vornehmste aller denkbaren Formen der Medienförderung», sagt er. In den letzten Monaten hätte der Verband «gezielt dafür lobbyiert». Vorderhand halte sich Enthusiasmus der Politiker aber noch in Grenzen.

In Zusammenarbeit mit der Initative YouNews will der Verband laut Supino eine Plattform für den Austausch zwischen Journalistinnen/Journalisten und Jugendlichen aufbauen. Der Ausgangspunkt sei nicht, dass Jugendliche über eine schlechte oder gar keine Medienkompetenz verfügen - sondern, dass die Medienkompetenz der Jugendlichen neu und anders sei als die der Erwachsenen.

Gefahr der Manipulation

Zum Schluss spricht Supino über das neue Mediengesetz und die medienpolitischen Forderungen des Verbands. Der Verlegerpräsident zeigt sich erstaunt darüber, dass im Mediengesetz, die Gefahr der Manipulation von Bürgerinnen und Bürgern im Internet und im speziellen in den sozialen Medien nicht angesprochen werde. Für ihn ist dies die «einzige einleuchtende Erklärung für die Schaffung eines neuen Gesetzes über elektronische Medien». Im Übrigen könnte die Medienordnung problemlos im Rahmen der Revision bestehender Gesetze modernisiert werden.

Supino fodert die Politik im Weiteren dazu auf, weitergehende Wettbewerbsverzerrungen durch neue gebührenfinanzierte Angebote im nicht-linearen Bereich zu verhindern. Zudem spricht er im Namen der Verleger die indirekte Presseförderung – «den grössten Wunsch fürs 2019» – an. Es sei wichtig, diese von heute jährlich 30 auf 120 Millionen Franken auszubauen.

«Bei aller Dynamik und Faszination für die Digitalisierung sind gedruckte Medien die wichtigste Informationsquelle für die demokratische Meinungsbildung in unserem föderalistischen Land und werden es auf absehbare Zeit bleiben», sagt er.