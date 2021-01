Dreikönigstagung 2021: Pietro Supino warnt vor den sozialen Medien

Pietro Supino, Präsident des Verlegerverbands Schweizer Medien (VSM) und Verleger TX Group, ermahnte in seiner Ansprache an der 22. Dreikönigstagung, dass das Potenzial der sozialen Medien bis heute nicht nachhaltig genutzt werde. «Vielmehr sind die sozialen Medien zu einer Gefahr für demokratische Gesellschaften geworden. Dass sie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs untergraben, liegt in der Natur der Sache. Noch schlimmer ist, dass sie nicht selten zur aktiven Manipulation missbraucht werden», so Supino.

Indem die sozialen Medien Trittbrett fahren und den digitalen Werbemarkt dominieren, würden sie auch das Geschäftsmodell von Medienunternehmen gefährden, die in seriösen Journalismus investieren. «Durch ihre Missachtung von Standards eröffnen sie aber auch Chancen für jene, die sich an den Regeln des Handwerks orientieren. Das ist nach meiner Überzeugung die einzige Chance, die wir als Verleger haben», so Supino weiter. Umso wichtiger sei die Förderung der Medienkompetenz.

Supino verwies auf ein neues, auf den Lehrplan 21 ausgerichtetes Angebot. «Das Projekt unter der Führung der Leiterin unseres Medieninstituts, Marianne Läderach, ist weit fortgeschritten. Nach einem Soft-Launch im Herbst 2020 folgt in den nächsten Wochen die eigentliche Lancierung des E-Learning-Angebots mit Modulen zur Arbeitsweise im professionellen Journalismus und zu Fake News», so Supino.

Am Schluss seiner Rede kündigte Supino an, dass die Nachfolge für Andreas Häuptli gefunden sei. Neuer Geschäftsführer des VSM wird Stefan Wabel (persoenlich.com berichtete). (cbe)



+++ Update folgt +++