Neue Zukunft: Plattform für Klimajournalismus lanciert

von Michèle Widmer

Für 2024 kündigt sich ein neues Online-Magazin für Klimajournalismus an. Neue Zukunft, heisst es, wie die Verantwortlichen auf der Website schreiben. Hinter dem Vorhaben stehen Medienschaffende aus Deutschland und der Schweiz. Konkret aufgelistet sind: Oliver Classen, Claudia Krieg, Elke Kuhn, Lorenz Matzat, Friederike Mayer, Norman Schumann und Daniel Seitz. Sie hätten Anfang 2023 zusammengefunden, um ein journalistisches Angebot für den deutschsprachigen Raum zu diskutieren und konzipieren, das die bestehenden klimajournalistischen Initiativen und Formate sinnvoll ergänzt.

Die erste Ausgabe von Neue Zukunft soll im Frühling 2024 publiziert werden. Geplant ist laut den Macherinnen und Machern eine monatliche Sendung mit unterschiedlichen Schwerpunkten als Video, Podcast oder Text. Danach sollen häufiger Beiträge aufgeschaltet werden.

Das Team rund um Neue Zukunft setzen sich ein für «einen Journalismus, der sich solidarisch und kritisch mit der Klimagerechtigkeitsbewegung auseinandersetzt», wie zu lesen ist.

Wie sich das Online-Magazin finanzieren will, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. «Bis zum offiziellen Launch wird die Neue Zukunft vom Projektteam in ehrenamtlicher Arbeit entwickelt. Dazu gehört auch die Prüfung verschiedener Finanzierungsmodelle», sagt Mitinitiant Oliver Classen auf Anfrage. Aktuell ginge sein Team aber eher von Mitglieder- als von Stiftungsbeiträgen aus. Werbung, das ist für Neue Zukunft klar, komme nicht in Frage.