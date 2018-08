TagesWoche: Print-Ausgabe erscheint nur noch zweiwöchentlich

Die «TagesWoche» erscheint ab sofort nur noch alle zwei Wochen auf Papier. Zu diesem Schritt habe sich die Geschäftsleitung «schweren Herzens durchgerungen», heisst es gemäss «bz basel» in einem Brief an die Abonnenten. Grund für die Massnahme ist demnach die ausgedünnte Redaktion, die nicht mehr in der Lage sei, sowohl für die Print als auch täglich für Online genügend Inhalte zu generieren, «die sich zu lesen lohnen».

Die Abopreise werden moderat nach unten angepasst: Für «Enthusiasten» von 220 auf 180 Franken pro Jahr, für «Unterstützer» von 160 auf 140 Franken. (maw)