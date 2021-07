Ringier

«Der Zeitpunkt ist ideal»

«Der Zeitpunkt ist ideal»

Johanna Walser, Kommunikationschefin von Ringier, über die Hintergründe der Übernahme der Medientitel.

Axel Springer will sich auf die grossen strategischen Kernmärkte fokussieren und tritt zahlreiche Print- und Digitalmedienprodukte in Osteuropa und dem Baltikum an Ringier ab. Johanna Walser, Kommunikationschefin von Ringier, über die Hintergründe.

von Loric Lehmann