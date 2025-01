Gassmann Media: Publizistische Leiterin präsentiert neues Talk-Format

Publiziert am 13.01.2025

Am vergangenen Samstag ist die erste Folge von «Klartext – Der Ajour-Talk» erschienen. Darin spricht Nicoletta Cimmino, publizistische Leiterin von Gassmann Media (persoenlich.com berichtete), mit der frisch gewählten Bieler Gemeinderätin Anna Tanner. Die Gespräche erscheinen jeweils am Samstagmittag als Podcast auf der regionalen Online-Plattform ajour.ch und den gängigen Podcast-Plattformen, heisst es in einer Hausmitteilung des Bieler Medienunternehmens. Am Samstag- und Sonntagabend wird der Talk zudem vom Lokalsender Canal 3 ausgestrahlt. Nicoletta Cimmino, langjährige Radiojournalistin (u.a. «Echo der Zeit»), wird fortan im Wochentakt mit Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Sport oder Gesellschaft sprechen für ihren neuen Podcast.

Ähnliche Entwicklung in Freiburg

Auch bei den Freiburger Nachrichten verantwortet mit Marc Lehmann neuerdings ein langjähriger Radiojournalist (u.a. «Tagesgespräch») die publizistische Leitung. Anlässlich einer Gesprächsserie zum Jahreswechsel nahm Lehman hinter dem Mikrofon Platz und veröffentlichte hernach das Gespräch als Podcast und Radiosendung bei Radio Fribourg. Ob sich daraus ein regelmässiges Format entwickelt wie der Talk von Ex-Kollegin Cimmino in Biel sei allerdings noch offen, sagt Lehmann auf Anfrage. (nil)