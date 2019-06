Die Nachfolge für den langjährigen Inlandchef Daniel Foppa ist gefunden. Nach zwölf Jahren beim «Tages-Anzeiger» verlässt Foppa Tamedia und wechselt zu SRF (persoenlich.com berichtete).

Seine Nachfolge tritt Raphaela Birrer an, wie Iwan Städler, Mitglied der Chefredaktion Tamedia, twitterte:

Die neue Inlandchefin der Redaktion Tamedia heisst Raphaela Birrer. Herzliche Gratulation, @raphaelabirrer, und viel Erfolg mit diesem Superteam! pic.twitter.com/ffGxAAOi5I — Iwan Städler (@Iwan_Staedler) June 27, 2019

Birrer ist Inlandredaktorin beim «Tages-Anzeiger», zuvor war sie Bundeshauskorrespondentin und Redaktorin bei tagesanzeiger.ch/newsnet. Vor ihrer Tätigkeit beim Newsnet war Birrer bei den «Schaffhauser Nachrichten», der «Neuen Zürcher Zeitung», «NZZ Ticket», «Thurgauer Zeitung» sowie die «Appenzeller Zeitung» gearbeitet. Sie hat Publizistik, Politologie und Geschichte an der Universität Zürich studiert. Davor absolvierte sie das Lehrerseminar in Kreuzlingen; sie unterrichtete auf der Primarstufe und in der Erwachsenenbildung. (cbe)