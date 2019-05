Tamedia

Rechtsstreit mit Carl Hirschmann beigelegt

Im «Tages-Anzeiger» ist am Donnerstag eine Entschuldigung an die Adresse des Zürcher Jetsetters erschienen. Dieser zeigt sich in einem Communiqué zufrieden. Über den Inhalt des Vergleichs wurde Stillschweigen vereinbart.

Carl Hirschmann, hier 2011 vor dem Zürcher Bezirksgericht, hat sich mit Tamedia geeinigt. (Bild: Keystone/Walter Bieri)