NZZ am Sonntag: Regula Freuler und Christian Berzins gehen

von Michèle Widmer

Bei der NZZ am Sonntag kommt es zu personellen Veränderungen. Kulturredaktor Christian Berzins verlässt Ende April die Redaktion an der Zürcher Falkenstrasse in Richtung CH Media. «Dort werde ich nicht ‹nur› über Musik und Oper, sondern auch Reportagen über diverse andere Themen schreiben», sagt er auf Anfrage von persoenlich.com.

CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller begrüsst auf Twitter die Rückkehr und schreibt: «Ich freue mich, wieder mit Christian Berzins zusammenzuarbeiten.» Als Autor werde er vor allem im Kultur-/Leben-/Wissensteil für die Schweiz am Wochenende schreiben.

Berzins arbeitet seit 2016 für die NZZ am Sonntag, davor war er über 18 Jahre lang Kulturredaktor bei der Aargauer Zeitung und der damaligen Schweiz am Sonntag.

Von der NZZaS zur ZHAW

Einen weiteren Abgang gibt es im Wissen- und Digitalressort, wo Regula Freuler als Blattmacherim amtet. «Ich wollte mein Pensum erhöhen, aber das war nicht möglich. Ausserdem suchte ich nach neuen beruflichen Perspektiven», sagt sie auf Anfrage. Nach 15 Jahren bei der NZZ am Sonntag arbeitet sie ab April am Departement Soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) als Redaktorin und Moderatorin.

Hier könne sie sich mit jenen Themen beschäftigen, die sie auch als Journalistin umgetrieben hätten. Sie freue sich sehr «auf Impulse für meine Lernkurve und auf ein Umfeld, wo die Zeichen auf Bewegung und Ausbau stehen». Der Abschied von den Kolleginnen und Kollegen werde ihr nicht leicht fallen. Aber jetzt sei es Zeit für eine Veränderung.

Freulers Pensum wird laut NZZ-Sprecherin Seta Thakur auf bestehende Pensen verteilt. Die Stelle von Christian Berzins werde nachbesetzt.