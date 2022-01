Medienpaket: Republik-Abonnenten sagen Ja

Mitte letzte Woche hat die Republik-Herausgeberin Project R die Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, ihre Haltung zum Mediengesetz abzugeben, über das am 13. Februar 2022 abgestimmt wird (persoenlich.com berichtete).

Nun präsentierte die Republik am Donnerstag das Ergebnis der Umfrage. Die Mitglieder empfehlen ein Ja zum Mediengesetz. Teilgenommen an der Umfrage haben 4972 Mitglieder, was einer Beteiligung von 16,7 Prozent entspricht, wie die Republik schreibt. Davon sprachen sich 90,6 Prozent für ein Ja zur Vorlage aus.

Damit sei die Parole von Project R klar. «Leider im Gegensatz zur Redaktion, die schon aus Prinzip die eigene Verlags­etage ignoriert. Und schreibt, was sie will», wie es weiter heisst.

Diese Abstimmung sei ein Probe­lauf für den Fall eines Ja, schreibt Project R. Dann werde die Aufgabe der Verlegerinnen und Verleger eine heiklere sein als nur das Fassen einer Parole. Sie würden entscheiden, ob das Projekt Staats­gelder annehmen solle – oder nicht. (wid)