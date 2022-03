Radio SRF: Roger Aebli tritt Posten in Russland nicht an

Nach sechs Jahren in Moskau ist der SRF-Radiokorrespondent David Nauer Ende 2021 auf die Auslandredaktion in Bern zurückgekehrt. Im Mai 2022 das Büro in Russland übernehmen sollte Roger Aebli, der seit 2015 bei Radio SRF 4 News als Produzent und Moderator tätig ist (persoenlich.com berichtete).



Nun hat SRF die Stelle auf Juni 2022 neu ausgeschrieben. «Roger Aebli hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, den Posten in Moskau nicht anzutreten», sagt Marco Kauffmann, Leiter Auslandredaktion von SRF, auf Anfrage. Aebli werde bis auf Weiteres in der Auslandredaktion von Radio SRF arbeiten.



Ziel sei, dass die künftige Korrespondentin oder der künftige Korrespondent wieder von Moskau aus arbeiten könne, so Kauffmann weiter. Vorübergehend werde es möglicherweise aber ein anderes Land im Berichtsgebiet sein. Nebst Russland gehören bei SRF laut dem Stellenausschrieb auch die Ukraine, Belarus, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien und die zentralasiatischen Länder dazu.



Just in der Kriegssituation ist die Stelle des Radio-Korrespondenten in Russland und der Ukraine unbesetzt. Kauffmann verweist auf die zweite Russland-Expertin von Radio SRF. Judith Huber werde in diesen Tagen das Baltikum besuchen und von dort über die Folgen der russischen Invasion berichten. Auch Roman Fillinger und Sarah Nowotny in Warschau seien in die Krisenberichterstattung involviert. Zudem bereite sich David Nauer auf eine Reise ins Kriegsgebiet vor. (wid)