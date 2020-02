Weltwoche: Salomé Balthus erreicht ihr Spendenziel

von Christian Beck

Bereits einen Tag vor Ende der Crowdfunding-Sammelaktion hat Salomé Balthus das Spendenziel erreicht. Die Berliner Prosituierte warb auf der Plattform Leetchi unter dem Titel «Linke Hure gegen rechte Zeitung» um Unterstützung. Sie brauche 15'000 Franken für die «horrenden Prozesskosten» (persoenlich.com berichtete). Drei Wochen später ist klar: «Bis heute sind 13'500 Euro bei Leetchi gesammelt worden. Zusammen mit den Spenden via PayPal von rund 1550 Euro ist das Spendenziel erreicht», twittert Balthus in der Nacht auf Dienstag:

Wahnsinn! Bis heute sind 13.500 Euro bei Leetchi gesammelt worden. Zusammen mit den Spenden via PayPal von rund 1.550 Euro IST DAS SPENDENZIEL ERREICHT! Ich danke euch allen für eure Hilfe! @weltwoche man sieht sich vor Gericht... — Salomé Balthus (@Salome_herself) February 18, 2020



«Man sieht sich vor Gericht», so Balthus in ihrem Tweet. Die Deutsche will wegen Persönlichkeitsverletzung rechtlich gegen die Weltwoche vorgehen, sollte die Vergleichsverhandlung am Donnerstag ergebnislos verlaufen. Balthus kritisiert einen Weltwoche-Artikel von Anfang Dezember. Darin beschreibt Journalist Roman Zeller ein vierstündiges Treffen in einer Bar. Balthus hat nach eigenen Aussagen keine Zustimmung für diese Publikation gegeben.