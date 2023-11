SRG: SaW schürt Zweifel an Sparangaben von Rösti

Auf insgesamt 170 Millionen Franken bezifferte Medienminister Albert Rösti die Mindereinnahmen für den öffentlichen Rundfunk an der Medienkonferenz am Mittwoch. Der Bundesrat teilte dort mit, dass er die Halbierungsinitiative ablehnt, die Haushaltsabgabe in den kommenden Jahren auf 300 Franken senken will (persoenlich.com berichtete).

Die Schweiz am Wochenende hat die Angabe von 170 Millionen Franken basierend auf Zahlen vom Bundesamt für Statstik nachgerechnet. Und kommt zum Schluss: «Eine Senkung der Haushaltabgabe auf 300 Franken hätte für die SRG weniger negative Folgen als angegeben», wie es im Artikel heisst. Die Zahl der Haushalte in der Schweiz steige jedes Jahr an. Also lande auch mehr Geld im Gebührentopf.

Das Bundesamt für Statistik hat drei Szenarien zum Haushaltswachstum parat. Beim tiefen Szenario müsste die SRG laut der Schweiz am Wochenende lediglich 60 Millionen Franken sparen. Beim höchsten Szenario beziffert die Zeitung die Sparangabe auf 110 Millionen Franken. Beide Zahlen sind weitaus tiefer als jene, die Bundesart Rösti vor den Medien genannt hat.

Rösti hat sich bei seiner Angabe von 170 Millionen Franken auf Zahlen vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) gestützt. Röstis Departement hält auf Anfrage der Schweiz am Wochenende an diesen Zahlen fest. Gestützt auf Modellrechnungen der Haushaltabgabe und unter Berücksichtigung des Haushaltswachstums sowie einem Abbau der Reserven bis 2029 sei mit einer Differenz von 156 Millionen Franken zu rechnen, sagt Departementssprecherin Franziska Ingold der Zeitung. (wid)