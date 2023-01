SRF: Security sorgt für Ruhe bei Live-Sendungen

von Tim Frei

Vor knapp zwei Monaten war es so weit: Am 14. November 2022 hat SRF die «Tagesschau»-Hauptausgabe und die Sendung «10 vor 10» erstmals aus der neuen Studiofläche* im Erdgeschoss des News- und Sportcenters (NSC) gesendet (persoenlich.com berichtete). Die Sendungen «Schweiz aktuell» (seit November 2021), «Tagesschau» am Mittag sowie «SRF News Spezial» (beide seit Juni 2022) werden seit längerem aus dem NSC ausgestrahlt – und zwar aus der neuen Moderationsfläche im zweiten Obergeschoss.

Nun zeigen sich Tücken am Konzept der offenen Moderationsfläche: Für die Live-Moderationen von «Schweiz aktuell» und «Tagesschau» am Mittag sowie «SRF News Spezial» im zweiten Obergeschoss, die im Newsroom und umgeben von Mitarbeitenden ausgestrahlt werden, ist es zu laut. Die Verantwortlichen haben verschiedene Massnahmen ergriffen. Unter anderem sorgt eine interne Sicherheitsperson zurzeit für die nötige Ruhe.

Nahes Treppenhaus während Livesendung geschlossen

SRF bestätigt auf Anfrage: «Die Lärmsituation bei der Moderationsfläche im zweiten Obergeschoss im NSC ist – wenn viele Mitarbeitende vor Ort arbeiten – zum Teil herausfordernd für die Moderatorinnen und Moderatoren.» Deshalb seien Massnahmen zur Verbesserung beschlossen worden. «Schon länger informieren beispielsweise Plakate bei den Zugängen zum Newsroom über die Sendezeiten», sagt Jérôme Jacky, Leiter der SRF-Medienstelle, gegenüber pesoenlich.com.

Doch dabei blieb es nicht: Seit dem 3. Januar 2023 seien die Mitarbeitenden angehalten, während der Sendezeiten der «Tageschau»-Nebenausgaben sowie von «Schweiz aktuell» die Lifte oder das Treppenhaus zu benützen, das weiter entfernt von der Moderationsfläche in den Newsroom führt. «Dazu wird die Türe zum entsprechenden Treppenhaus in der Nähe der Moderationsfläche während der Sendezeiten geschlossen», so Jacky weiter.

Weshalb das neue Studio nicht betroffen ist

Weiter werde von Montag bis Freitag rund um die Sendezeiten eine interne Sicherheitsperson vor Ort sein, welche Mitarbeitende um die Moderationsfläche leitet oder bei grösseren Lärmquellen im Newsroom um Rücksicht bittet.

«Diese Massnahmen wird SRF sicher bis zum 20. Januar aufrechterhalten», so Jacky weiter. Die Mitarbeitenden im Newsroom seien am 3. Januar im internen Teams-Kanal über diese Massnahmen in Kenntnis gesetzt worden. Wird es gar zu baulichen Anpassungen kommen? Jacky: «Im Verlauf des Monats wird überprüft, wie die Lärmsituation rund um die Moderationsfläche nachhaltig verbessert werden kann.»

Apropos Lärmprobleme für «Schweiz aktuell», «Tageschau» am Mittag und «SRF News Spezial»: Weshalb sind nur die Sendungen im zweiten Obergeschoss betroffen? «Sie entstehen direkt im Herzen des Newsrooms in einer offenen Moderationsfläche», sagt Jacky. Bei der neuen Studiofläche im Erdgeschoss handle es sich dagegen «um eine nach aussen abgeschlossene Fläche und nicht um eine Moderationsfläche im Newsroom».

Noch im Herbst 2022 hatte sich Remo Vogt, Gesamtprojektkleiter des News- und Sportcenters, in einem persoenlich.com-Interview optimistisch gezeigt: «Wir haben kaum noch technische Baustellen, sondern es ist nur noch eine Frage der personellen Ressourcen und der Priorisierung.»

*Die Sendung «SRF Börse» wird seit dem 14. November 2022 ebenfalls aus dem neuem Studio gesendet.