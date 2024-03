Tamedia: Simon Bärtschi wird publizistischer Leiter

Zu den Neubesetzungen kommt es, weil Mathias Müller von Blumencron seine Tätigkeit als publizistischer Leiter ad interim planmässig per Ende April beendeen wird. Ihm folgt Simon Bärtschi, schreibt Tamedia in einer Mitteilung. Der langjährige Tamedia-Mitarbeiter hat in den vergangenen fünf Jahren die BZ Berner Zeitung sowie nach dem Zusammenschluss mit der ehemaligen Konkurrenz die gemeinsame Redaktion BZ/Der Bund geleitet.

Erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet

Simon Bärtschi habe die Berner Marken publizistisch klar positioniert, auf Mobile First umgestellt und neue digitale Formate etabliert, teilt Tamedia mit. Er habe als Chefredaktor und Redaktionsmanager erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet, indem er die Redaktionen von BZ, Der Bund, Thuner Tagblatt und Berner Oberländer zu einer Redaktion vereint und sowohl Marken als auch Teams neu aufgestellt hat.

Bärtschi sei es gelungen, trotz der Unterschiede der Titel eine gemeinsame Berner Identität zu entwickeln und damit die Bedeutung des Hauptstadt-Standorts weiter zu stärken, heisst es.

Für den Berner ist die neue Aufgabe als publizistischer Leiter eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Vor seinem Engagement bei BZ und Bund in Bern hatte Bärtschi 15 Jahre an der Zürcher Werdstrasse gearbeitet. Er war stellvertretender Chefredaktor der SonntagsZeitung und Mitglied der Chefredaktion von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung. Später leitete er die Editoral Services von Tamedia TES.

Neue Chefredaktoren von BZ und Bund

Aufgrund dieses Wechsels kommt es in Bern zu einer grösseren Rochade: Wolf Röcken, bisher Mitglied der Berner Chefredaktion und zuständig für die Bereiche Tagesleitungen und Newsmanagement, wird neuer Chefredaktor. Der 48-Jährige ist seit über 20 Jahren in diversen Funktionen bei der BZ tätig, er war Leiter des Berner Stadtteams und des überregionalen Mantels sowie Nachrichtenchef und hat massgeblich zum Erfolg bei den Fusionen zur Berner Redaktion beigetragen. Röcken tritt sein neues Amt am 1. Mai an.

Neues Mitglied der Berner Chefredaktion und Bund-Chefredaktor wird Marcello Odermatt, 48. Er ist Co-Leiter des Bern-Ressorts. Odermatt gehört seit gut 16 Jahren zur Bund-Redaktion. Von 2006 bis 2012 arbeitete er als Bundeshausredaktor. In der fusionierten Redaktion von Bund und Berner Zeitung hat er als Mitglied zahlreicher Arbeitsgruppen massgeblich dazu beigetragen, die Redaktion zu prägen und weiterzuentwickeln. Odermatt tritt zum 1. April die Nachfolge von Isabelle Jacobi an, die zur NZZ wechselt (persoenlich.com berichtete).

Mathias Müller von Blumencron, dessen Abgang den Prozess ins Rollen brachte, wurde vom Verwaltungsrat, dem er selbst angehört, als publizistischer Leiter ad interim für anderthalb Jahre in die Geschäftsleitung entsandt. Müller von Blumencron habe in seiner Rolle bedeutende Strukturänderungen angestossen, schreibt Tamedia. So habe er die Digitalisierung der Tamedia-Redaktionen vorangetrieben und dafür gesorgt, dass der Tages-Anzeiger seine Position als Leitmedium ausbaut. (pd/nil)