In der Sommerserie «kultiviert» der Tamedia-Bezahlzeitung können Userinnen und User ab Sonntag, 15 Uhr, ihre Kultiviertheit testen, wie es in einem Input an persoenlich.com heisst. In einer anonymen Umfrage werden Freizeitverhalten und Manieren eingeschätzt, aber auch mit konkreten Beispielen Belesenheit und Bildung getestet. Beteiligt sind neben Deutschschweizer Medien wie dem Tages-Anzeiger, der Berner Zeitung, der Basler Zeitung oder dem Bund auch die Westschweizer Medien 24 heures und Tribune de Genève.









Entstanden sei die Idee im Rahmen des Tamedia-Netzwerks Community/User Experience. «Wir haben schon mit anderen Projekten den Röstigraben überquert», sagt Linus Schöpfer, Kulturredaktor und Projektverantwortlicher, gegenüber persoenlich.com «Etwa mit der Suche nach dem hässlichsten Verkehrskreisel, oder mit dem Populistenquiz von Philippe Zweifel.»

Die Serie startet am 26. Juli und dauert bis 31. Juli, die Umfrage ist von Sonntag bis und mit Dienstag online. Die Auswertung erfolgt am Donnerstag. «Wir sind gespannt, ob wir grosse Unterschiede zwischen der West- und der Deutschschweizer Leserschaft feststellen können», so Schöpfer. «Ansonsten hoffen wir, dass die Leserinnen und Leser eventuell die eine oder andere interessante Bildungslücke bei sich entdecken, und dass sie sich ganz einfach gut unterhalten mit der Serie.»







Teil der Sommerserie seien unter anderem auch ein Röstigraben-Gespräch mit Pierre Ruetschi, dem früheren Chefredakteur der Tribune de Genève, und ein Essay des Spitzendiplomaten Paul Widmer, der über die beruflichen Vorteile der Kultiviertheit schreibt. (pd/lol)