CZW

Marc Kowalsky legt Amt als Präsident ab

Eklat beim Club der Zürcher Wirtschaftsjournalisten: Eine Abstimmung an der GV hat personelle Konsequenzen. «Selbstverständlich respektiere ich den Willen der Mehrheit, teile ihn in diesem Fall aber nicht», so Kowalsky.

von Christian Beck