Sparmassnahmen bei der SRG: SRF informiert bereits am Dienstag

Die SRG hat am Dienstag, 29. September 2020, aufgrund der rückläufigen Werbeeinnahmen weitere Restrukturierungsmassnahmen bekannt gegeben (persoenlich.com berichtete). Diese haben auch Auswirkungen auf SRF.

Darüber und über nächste Schritte in der Transformationsplanung informiert Nathalie Wappler am kommenden Dienstag, 6. Oktober, die Belegschaft im Rahmen einer virtuellen Mitarbeiterinformation. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung vom Freitag. Ursprünglich wäre diese Mitarbeiterinfo am 9. Oktober vorgesehen gewesen. Bereits am 20. August informierte Wappler über das Projekt «SRF 2024».

Die SRG hatte einen Sparplan in der Höhe von 50 Millionen Franken angekündigt. Vorgesehen ist ein Abbau von 250 Vollzeitstellen innerhalb von fünf Jahren. (pd/cbe)