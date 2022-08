Die Ostschweiz: Stefan Millius hört als Chefredaktor auf

Die im April 2018 neu lancierte Plattform Die Ostschweiz hat sich in den vergangenen Jahren laut eigenen Angaben «stark entwickelt». Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Ostschweizer Medien AG als Herausgeberin von Die Ostschweiz haben sich in den vergangenen Monaten «intensiv mit der Weiterentwicklung und der künftigen Ausrichtung der Plattform befasst», wie es in einer Mitteilung heisst. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und mit Blick auf die sich laufend wandelnde Medienlandschaft wurden eine «klare Wachstumsstrategie» festgelegt und dazu bereits erste Massnahmen umgesetzt.

Die Ostschweiz möchte sich gemäss Mitteilung künftig mit ihrer Online- und Print-Publikation «noch stärker als inspirierendes, kritisches, aber auch unterhaltsames und überraschendes Schaufenster für die Region positionieren». Inhaltlich sollen Menschen, Meinungen und Hintergründe in den Fokus gestellt werden.

Millius künftig nur noch als freier Mitarbeiter tätig

Integriert in dieses Konzept werden auch die neu akquirierten Unternehmenseinheiten wie der Onlineshop buch-schweiz.ch und die lokale Newsplattform hallowil.ch. Neu aufgebaut wird unter dem Label «KMU-Insider» ein Wirtschaftsgefäss, das die vielfältigen Themen der KMU-Landschaft auf eine spannende und emotionale Art und Weise abhandelt.

Im Zuge der neuen Positionierung wurden vom VR und der GL auch die notwendigen Ressourcen in den verschiedenen Sparten beleuchtet. Da sich der bisherige Chefredaktor Stefan Millius künftig wieder stärker auf seine zahlreichen publizistischen Projekte und Tätigkeiten als Freischaffender (unter anderem bei der «Weltwoche») konzentrieren will, habe man sich im «gegenseitigen Einvernehmen» darauf geeinigt, dass Millius per Ende Oktober offiziell aus dem Unternehmen austritt und ab dann nur noch mandatsbezogen und in der Funktion als freier Mitarbeiter für Die Ostschweiz tätig sein wird.

«Der Verwaltungsrat bringt meinem Wunsch, mich wieder vermehrt meiner publizistischen Tätigkeit zuwenden zu können, Verständnis entgegen. Persönlich bin ich froh, dass ich künftig von Koordinations- und Führungsaufgaben befreit bin und mich wieder voll und ganz auf das Schreiben und publizistische Projekte konzentrieren kann. Als freier Autor stehe ich der von mir mitgegründeten Ostschweizer Medien AG bei Bedarf gerne weiter zur Verfügung», lässt sich Millius in der Mitteilung zitieren.

Vertrieb wird «personell gestärkt»

Die Leitung der Redaktion wird vom bisherigen Verlagsleiter und Mitgründer Marcel Baumgartner übernommen, wie es weiter heisst. «Ich bedauere es, dass Stefan Millius künftig nicht mehr zum Kernteam von ‹Die Ostschweiz› gehören wird. Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Publikation in den vergangenen Jahren an Bekanntheit und Ausstrahlung gewonnen hat», wird Baumgartner zitiert: «Was nun folgt, ist kein Neustart, sondern eine Fokussierung auf die vorhandenen Qualitäten der Plattform.»

In der Verlagsleitung wird Baumgartner gemäss Mitteilung neu von Mario Stäheli unterstützt, der in der Funktion als Verkaufsleiter neu auch Mitglied der Geschäftsleitung wird. Stäheli war über zwölf Jahre als Geschäftsleiter der St. Galler-, Gossauer- und Herisauer Nachrichten tätig und habe die Lokal-Zeitungen «positiv weiterentwickelt». Nach rund zweijähriger Branchenabwesenheit kehrt er wieder in die Medien zurück.

Stäheli reizt an seiner künftigen Tätigkeit, das vorhandene Potenzial der Marke Die Ostschweiz noch «breiter auszuschöpfen» und zu verankern. «In Zusammenarbeit mit den unzähligen innovativen Unternehmungen und Institutionen in der Ostschweiz können wir sicherlich noch einiges bewegen und für unsere Partner echten Mehrwert schaffen», so Stäheli weiter.

Die Ostschweiz wird seit April 2018 unter dieostschweiz.ch online publiziert. Seit 2020 erscheint zudem sechs Mal jährlich ein «hochwertiges» Print-Magazin unter dem Label Die Ostschweiz, das auch im Abo erhältlich ist. (pd/tim)