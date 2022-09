Untersuchung: Streit um Corona-Akten vor Gericht

Reporter:innen-Forum

170 Medienschaffende waren dabei

In Zürich wurde über Journalismus im Ukrainekrieg, Klimaberichterstattung, Klagedrohungen oder Storytelling-Podcasts diskutiert. In den Workshops feilten die Teilnehmenden am klischeefreien Schreiben, Ich-Texten oder Live-Gesprächen.