SRF: «Studio 404» parodiert die «Meteo»-Kritiker

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So löste das Redesign von «SRF Meteo» viel Kritik aus – auch hämische Kommentare (persoenlich.com berichtete). Doch nun gibt es Rückendeckung aus dem eigenen Haus, ausgerechnet von einer Satiresendung.

Das Onlineformat «Studio 404» widmete sich nämlich ebenfalls dem neuen Erscheinungsbild – oder besser gesagt: den Kritikerinnen und Kritikern. «Was muss man machen, um die Schweiz so richtig auf die Palme zu bringen?», fragte Komiker Mateo Gudenrath in der am Mittwoch veröffentlichten neuen Folge. Die Antwort: «Man ändert das Design seiner geliebten Fernsehsendung.»

Das Team von «Studio 404» illustrierte das Thema mit einem persoenlich.com-Artikel und las Originalkommentare aus dem Netz vor. Gudenrath sagte: «Was mich an diesem Design vor allem stört: Wo ist die Sonne?»

Er fragte sich, wer zuhause sitze und sich über das Redesign einer Wettersendung aufrege, währenddessen in der «Tagesschau» über Krisen und Katastrophen berichtet werde. Es folgte ein eingespielter Sketch eines fiktiven Renterpaars. Titel des Beitrags: «Das typische SRF-Publikum».

Insgesamt widmete sich die Sendung während über drei Minuten dem Redesign von «SRF Meteo».

«SRF Meteo» nahm die Kritik von Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens ernst und nahm bereits nach zwei Tagen erste Änderungen am Redesign vor. (cbe)