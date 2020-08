ZT Medien: Transformation sorgt für diverse Abgänge

von Christian Beck

Beim Zofinger Traditionsunternehmen ZT Medien ist fertig mit Traditionen. Das Medienhaus befindet sich inmitten einer Transformationphase. «Strukturelle Veränderungen in der gesamten Medienbranche wie massiv sinkende Umsätze im Leser-, Werbe- und Printmarkt und die damit einhergehende problematische Entwicklung der ZT Medien machen eine Neuausrichtung unumgänglich», sagt Emiliana Salvisberg, Leiterin Kommunikation und Unternehmensentwicklung, auf Anfrage von persoenlich.com.

Diese Neuausrichtung begann bereits im Frühjahr 2019. Ohne Angabe von Gründen trat der langjährige Geschäftsführer und Direktor Roland Oetterli ab. Neue Geschäftsführerin wurde Sabine Galindo – sie war von 2012 bis 2016 Verlagsleiterin der Basler Zeitung (persoenlich.com berichtete). Schon bald folgte ein grösserer Stellenabbau, 24 Vollzeitstellen wurden gestrichen, 19 Kündigungen ausgesprochen. Auch in der Chefetage kam es zu weiteren Veränderungen: Verlagsleiter Beat Kaufmann verliess das Unternehmen Ende 2019, um sich neu zu orientieren. Auf ihn folgte Ramona Hodel.

Dann kam die Coronakrise. «Neben den wirtschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen im Allgemeinen, erhöhen die Folgen der Corona-Pandemie den Handlungsbedarf», so Salvisberg. Laut der neuen Geschäftsführerin Sabine Galindo stehe nun in allen Bereichen des Unternehmens eine Verschlankung der Abläufe und Prozesse im Zentrum. «Transformationsprozesse setzen auch personelle Veränderungen voraus», sagt Salvisberg.

Konkret: Auf Ende Juli hat Markus Müller, Leiter Finanzen, Personalwesen und IT, das Unternehmen verlassen. «Die Gründe, die dazu geführt haben, liegen in der unterschiedlichen Auffassung zwischen Markus Müller und dem Verwaltungsrat bezüglich Zusammenarbeit und Führung des Unternehmens», so Salvisberg. Müllers Nachfolger Stefan Bandel, ehemaliger CFO der Basler Zeitung, sei nach einem mehrstufigen Evaluationsverfahren vom Verwaltungsrat der ZT Medien per 1. August als Finanzchef in die Geschäftsleitung gewählt worden. Als nächstes räumt der Leiter ZT Print, Roland Lustenberger, seinen Spind. Er verlässt am Montag «aufgrund der Umstrukturierung» das Unternehmen.

«Eigenständige Zukunft»

ZT Medien beschäftigt laut eigenen Angaben aktuell rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Medienhaus gibt das Zofinger Tagblatt und die kostenlosen Wochenzeitungen Der Landanzeiger, Wiggertaler/Allgemeiner Anzeiger und Solothurner Woche heraus. Die Wochenzeitungen Surentaler und Oberwiggertaler wurden im Februar 2020, also noch vor dem Lockdown, eingestellt. Im März erschien auch die Wochenzeitung Oberaargauer zum letzten Mal. Zum Angebot der ZT Medien gehört auch Radio Inside auf DAB+.

Putzt sich ZT Medien mit den personellen Veränderungen und dem ausgedünnten Printangebot für eine mögliche Übernahme heraus? Im Gegenteil, versichert das Aargauer Medienunternehmen: Die intensiven Restrukturierungen würden zeigen, dass sich ZT Medien auf eine weiterhin unternehmerisch eigenständige Zukunft ausrichte. «Die ZT Medien AG ist weder eine Übernahmekandidatin noch stehen wir zum Verkauf», betont Sabine Galindo gegenüber persoenlich.com.