Die Wochenzeitungen Surentaler und Oberwiggertaler (Kombi PowerNord) erscheinen am Donnerstag, 27. Februar 2020 zum letzten Mal. Die ZT Medien AG sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die beiden kostenlosen Wochenzeitungen ab sofort einzustellen und sich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Dies schreibt die Firma in einer Mitteilung vom Montagabend.

«Trotz intensiver Bemühungen haben wir es nicht geschafft im Verbreitungsgebiet erfolgreich zu sein», so Unternehmensleiterin Sabine Galindo.

Der Surentaler und der Oberwiggertaler wurden wöchentlich, jeweils am Donnerstag, in 14 Gemeinden des Surentals und in 19 Gemeinden des Oberwiggertals kostenlos in alle Haushalte verteilt.

Aufgrund des Schliessungsentscheids kommt es zu einem Stellenabbau von 4,2 Vollzeitstellen.

Insgesamt beschäftigen die ZT Medien AG 230 Personen. Flaggschiff

ist das Zofinger Tagblatt. (pd/eh/sda)