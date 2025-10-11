SRG-Initiative: Umfrage zeigt Mehrheit für Sparauftrag

Publiziert am 11.10.2025

Die von der SonntagsZeitung publizierten Ergebnisse einer Umfrage von Tamedia und 20 Minuten zeigen: 40 Prozent der Befragten stimmen der Initiative zu, weitere 13 Prozent tendieren zu einem Ja. Nur ein Drittel lehnt die Vorlage klar ab. Die Schweizerinnen und Schweizer stimmen voraussichtlich im März 2026 über die «Halbierungsinitiative» ab.

Die Initiative würde das SRG-Budget von 1,5 Milliarden auf 850 Millionen Franken reduzieren. Die höchste Zustimmung zeigt sich bei SVP-Sympathisanten, während SP-Wähler die grösste Ablehnung äussern. Mitte-rechts-Wähler zeigen sich unentschlossener.

Martin Candinas, Mitte-Nationalrat und Co-Präsident der Allianz Pro Medienvielfalt, bezeichnet die Umfragewerte als «Warnschuss». Er argumentiert in der SonntagsZeitung, dass gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten eine starke, unabhängige SRG wichtiger denn je sei.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille warnte in der «Samstagsrundschau» auf Radio SRF 1: «Eine halbierte SRG ist das Ende der SRG, so wie wir sie heute kennen.» (persoenlich.com berichtete). (cbe)

