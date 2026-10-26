Publiziert am 26.10.2026

Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich präsentiert am Montag das Jahrbuch Qualität der Medien 2026. Im Fokus der aktuellen Ausgabe steht die Desinformation. Die Studie geht der Frage nach, wie stark die Schweizer Bevölkerung Desinformation wahrnimmt, wie widerstandsfähig sie gegenüber Verschwörungsaussagen und anderen Formen von «Fake News» ist und welche Rolle dabei die Mediennutzung spielt.

Zudem bietet das Jahrbuch aktuelle Befunde zu den Erwartungen der Schweizer Bevölkerung an den medialen Service public. Es gibt ausserdem Einblicke in die Entwicklung der Qualität, Nutzung und Finanzierung von Schweizer Medien.

Hier können Sie am Montag ab 10.15 Uhr den Livestream der Medienkonferenz verfolgen:

Anschliessend werden die Hauptbefunde auf dem Podium «Die verwundbare Gesellschaft: Wie widerstandsfähig ist die Schweizer Bevölkerung gegenüber Desinformation?» diskutiert. Mit dabei sind Guido Fluri (Urheber der Internet-Initiative), Benno Zogg (Chef der Sektion Strategie und Antizipation beim Staatssekretariat für Sicherheitspolitik Sepos), Barbara Josef (Vorstandsmitglied Swico, Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche) sowie Mark Eisenegger (Co-Direktor Fög).

persoenlich.com berichtet ausführlich über die Befunde. Lesen Sie bereits «Nachrichtenmuffel glauben Fake News eher» und «Medien ordnen mehr ein und berichten emotionaler». (red)