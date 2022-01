Ringier: Verleger verteidigt journalistische Arbeit

Am Dienstag äusserte sich Riniger-CEO Marc Walder in der NZZ ausführlich zu seinen heftig kritisierten Aussagen in einem Video vom Februar 2021, welches der Nebelspalter vergangene Woche veröffentlichte. Wörtlich sagt er dort: «Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind – und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt – auf meine Initiative hin gesagt: ‹Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung …»

Einen Tag später meldet sich am Mittwoch auch Ringier-Verleger Michael Ringier im Blick zu Wort. Eines könne er als Verleger von über 100 Redaktionen in 18 Ländern und Tausenden Journalisten nicht einfach stehen lassen. «Die Unterstellung, dass hier Journalismus nach Weisung betrieben wird, ist eine absolut böswillige Diffamierung der täglichen Arbeit von vielen kompetenten und äusserst seriös arbeitenden Journalistinnen und Journalisten im Hause Ringier», schreibt Ringier in einem Beitrag in eigener Sache, welcher auch auf der Font der Printausgabe abgedruckt wurde.

Ringier erinnert daran, dass im Februar 2018 in der Slowakei ein Ringier-Journalist und seine Verlobte getötet worden waren, weil dieser mit seinen Recherchen einem Mächtigen zu nahe gekommen war (persoenlich.com berichtete).

In Zeiten der Coronapandemie gehe es nicht ums Abschiessen, ums Rechthaben, um Opposition oder um die Sensation und den Primeur. Es gehe um Einordnung, um Erklärung, um Hilfestellung und um Diagnose und Analyse nach bestem Wissen und Gewissen, so Ringier weiter. Zum Schluss wendet er sich direkt an die Journalistinnen und Journalisten seines Verlags: «Machen Sie, geschätzte Ringier-Journalistinnen und -Journalisten, einfach so erfolgreich weiter wie bisher.» (wid)