Tamedia: Viviane Joyce wird Leiterin Editorial Services

Tamedia ernennt Viviane Joyce-Laissue auf Anfang 2019 zur neuen Leiterin ihrer Editorial Services, wie der Medienkonzern in einer Mitteilung schreibt. In dieser Funktion verantwortet sie die Produktionsabteilungen der Zeitungen in der Deutschschweiz und in der Romandie. Sie folgt in dieser Position auf Simon Bärtschi, der neuer Chefredaktor der «BZ Berner Zeitung» wird (persoenlich.com berichtete).

Joyce verfügt über mehr als 30 Jahre Praxis im Journalismus, zuletzt als Chefin vom Dienst der «Basler Zeitung» und als freischaffende Journalistin. Sie begann 2013 bei der Basler Zeitung als Journalistin und Produzentin; seit Januar 2016 ist sie als Chefin vom Dienst für die Produktion und den Abschluss der BaZ verantwortlich und führt die Bereiche Grafik, Layout, Korrektorat, Fotografie und die Produktion mit 22 Mitarbeitenden.

Davor war Joyce während zehn Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich Kommunikation tätig. Ihre journalistische Karriere begann sie als Stagière beim «Luzerner Tagblatt». Danach arbeitete sie über zehn Jahre als Moderatorin, Redaktorin, Programmentwicklerin und Programmleiterin bei SRF. Sie hält einen Master of Advanced Studies in Marketing und Betriebswirtschaft der Universität Basel sowie Diplome in Kulturmanagement (SAWI) sowie Journalismus (MAZ).

Serge Reymond, Leiter Bezahlmedien und Mitglied der Unternehmensleitung, ist gemäss Mitteilung von dieser internen Lösung überzeugt: «Nach dem Umbau bei Tamedia Editorial Services ist die Ernennung von Viviane Joyce ein positives Zeichen», lässt er sich zitieren. (pd/maw)