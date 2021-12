Blick: Warum der Sport auf Keystone-SDA setzt

Diese Aussage liess aufhorchen: «Zu erwähnen ist, dass wir ab 2022 mit Ringier einen grossen Medienkunden im Sport zurückgewonnen haben», sagte Jann Jenatsch, stv. Geschäftsführer von Keystone-SDA, in einem persoenlich.com-Interview.

Konkret ist es die Blick-Gruppe, die künftig die Sportmeldungen wieder von Keystone-SDA bezieht. Vor acht Jahren wurde der Sportdienst gekündigt. «Der Verzicht hatte ökonomische Gründe», so Daniel Riedel, Mediensprecher der Blick-Gruppe, am Mittwoch auf Anfrage.

Jedoch ist es gerade im Sport schwierig, ein so umfassendes Angebot bis hin zu Randsportarten zu liefern, ohne die Dienstleistungen einer Nachrichtenagentur. Wie genau dies die Blick-Gruppe bewerkstelligte, lässt Riedel offen. Zur Rückkehr zur Agentur sagt er: «Die Meldungen von Keystone-SDA garantieren Tempo, Verlässlichkeit und Qualität. Wir waren in der Vergangenheit bezüglich der Versorgung mit Sportmeldungen immer mal wieder in Kontakt mit Keystone-SDA. Nun hat das Agenturangebot gepasst – daher auch der Bezug ab kommendem Jahr.»

Ohnehin scheint Blick den Sport ziemlich umzubauen. Unter anderem wird das Bewegtbildangebot mit zusätzlichen Stellen gestärkt. Blick-Sportchefredaktorin Steffi Buchli sagte kürzlich: «Wir haben mit Blick Sport grosse Pläne, mit denen wir nun in die Phase der Umsetzung gehen.»

Den Basisdienst von Keystone-SDA hatte die Blick-Gruppe immer abonniert. Nicht so andere Medien wie 20 Minuten oder die NZZ. 20 Minuten verzichtet auf alle Dienstleistungen, die NZZ bezieht nur noch Bilder (persoenlich.com berichtete). CH Media baute einen eigenen News Service auf, der Nachrichten erstellt zu den Themen Inland, Wirtschaft, Kultur und seit 2021 auch Sport. (cbe)