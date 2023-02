Presserat: Weltwoche hat Werbung nicht gekennzeichnet

In seinem Videoblog Weltwoche daily hat Chefredaktor und SVP-Nationalrat Roger Köppel (ZH) Werbung für ein Finanzinstitut nicht als solche ausgewiesen. Dafür rügt ihn der Presserat in einem am Dienstag veröffentlichten Entscheid. Das sei eine Verletzung des Journalistenkodex'. Bei den Äusserungen Köppels im fraglichen Blog handle es sich um undeklarierte Werbung, da sie nicht vom redaktionellen Inhalt der Sendung zu unterscheiden sei. Das verletze den Kodex, der «die unkritische und hochlobende Präsentation von Waren oder Dienstleistungen sowie die Nennung von Namen und Marken verbietet». Köppel hatte täglichen seinen Blog mit einem Tipp zum Finanzsektor eingeleitet.

Die Investmentgesellschaft Real Unit und deren Gründer, der ihm bestens bekannte Privatbankier Karl Reichmuth würden seiner – Köppels – Ansicht nach finanzielle Lösungen in unsicheren Zeiten bieten. Das sei der Tipp, sagte Köppel und wies auf die Internetseite der Firma hin. Auf die gleichentags erfolgte Kritik eines Nutzers des Blogs antwortete Köppel gemäss dem Presserat: «Ich verkaufe Werbung. So läuft das Geschäft». Die Weltwoche äusserte sich trotz zweimaliger Aufforderung des Presserats nicht zur Beschwerde. (sda/wid)