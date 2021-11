Papiermangel: Zeitungen wieder mit regulären Umfängen

Nach einem Brand in der Zentralschweizer Papierfabrik Perlen Mitte Oktober mussten die Umfänge von Zeitungen gekürzt werden, die in Tamedias Druckzentren gedruckt werden (persoenlich.com berichtete). Darunter waren etwa die NZZ, 20 Minuten sowie die Tamedia- und CH-Media-Zeitungen. Andreas Schaffner, Co-Geschäftsührer von Tamedia, stellte damals in einem persoenlich.com-Interview eine Rückkehr zur Normalität auf Ende Oktober respektive Anfang November in Aussicht.

Schaffner sollte Recht behalten, wie eine persoenlich.com-Umfrage zeigt: Die NZZ erscheint bereits seit 1. November wieder in gewohntem Umfang, wie die Zeitung in der Montagsausgabe mitteilte. Für die Zeitungen von Tamedia und 20 Minuten konnten die Umfangreduktionen ab den Ausgaben vom 2. November aufgehoben werden, wie Tamedia-Kommunikationschefin Nicole Bänninger auf Anfrage sagt: «Allerdings besteht auf dem Zeitungspapiermarkt weiterhin ein geschmälertes Angebot und die Situation bleibt angespannt». Und auch Stefan Heini, Kommunikationschef von CH Media, bestätigt, dass die Zeitungen wieder in gewohntem Umfang gedruckt würden. (tim)