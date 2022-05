Weltwoche: Zwei neue Autoren an Bord

Zwei neue Autoren schreiben ab sofort für die Weltwoche. «Mit grosser Freude begrüssen wir die Kollegen Stefan Millius und Milosz Matuschek», ist in der aktuellen Ausgabe zu lesen.

Millius ist Gründer und Chefredaktor des Onlineportals dieostschweiz.ch. Bis Ende April schrieb er zudem für den Nebelspalter von Markus Somm (persoenlich.com berichtete). «Roger Köppel hat mich nach meinem Ausscheiden beim Nebelspalter angefragt, und ich fühle mich durchaus geehrt», sagt Millius zum neuen Engagement. Wie häufig er für die Weltwoche schreiben wird, sei bewusst nicht quantifiziert. Oberste Priorität habe weiterhin die eigene Zeitung. Er fügt an: «Es ist mir aber aber sicher ein Anliegen, regelmässig in der Weltwoche in Erscheinung zu treten. Es ist für mich eine schöne Ergänzung zu den regionalen Themen bei Die Ostschweiz.

Milosz Matuschek, war von Herbst 2019 bis Ende 2020 stellvertretender Chefredaktor beim Schweizer Monat. Er schreibt seit über 15 Jahren für deutschsprachige Publikationen (unter anderem Cicero, Brandeins, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung). Im Herbst 2020 verlor er das langjährige Engangement als Kolumnist bei der NZZ. (wid)