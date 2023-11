Fusion: 2024 entsteht Nordwestschweizer Pfarrblatt

Die Vereinsversammlungen der römisch-katholischen Pfarrblätter «Horizonte» und «Kirche heute» haben der «Hochzeit» ihrer beiden Publikationen zugestimmt. Das neue gemeinsame Pfarrblatt für die Katholiken des Aargaus, beider Basel sowie im solothurnischen Dorneck-Thierstein soll ab August 2024 erscheinen.

Die Mitglieder des Vereins Horizonte haben am Donnerstag in Baden mit 70 zu 4 Stimmen der Vereinigung der beiden Pfarrblätter zugestimmt, wie die Römisch-Katholische Landeskirche Aargau am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstag hatten die Mitglieder des Vereins Kirche heute in Muttenz Ja gesagt, ohne Gegenstimmen, wie es heisst.

Name wird noch festgelegt

Die erste Ausgabe des neuen Pfarrblatts soll laut einer Mitteilung am 22. August 2024 mit einer Auflage von gut 140'000 Exemplaren erscheinen. Die Leserinnen und Leser erwarteten eine neue Gestaltung, Unterhaltungselemente sowie «spannende Berichterstattung im Mantelteil». Ziel sei, auch distanzierte Kirchenmitglieder anzusprechen.

Der Name des neuen Pfarrblatts wird Anfang 2024 unter Einbezug der Leserschaft festgelegt, wie es in der Mitteilung heisst. Vorgesehen seien 19 Regionalausgaben. Die Publikation bleibe «in der Region Nordwestschweiz verwurzelt» und das Redaktionsteam werde in der ganzen Region vor Ort anzutreffen sein. (sda/cbe)