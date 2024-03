IF Design Award

32 Auszeichnungen für die Schweiz

An den IF Design Awards wurden zahlreiche Projekte mit Schweizer Beteiligung geehrt. Die einzige Gold-Medaille ging an den Kaffeemaschinenhersteller Franke für Mytico.

Der Schweizer Gold-Gewinner am IF Design Award: Die Arbeit Mytico von Franke. (Bild: zVg)