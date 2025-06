Publiziert am 26.06.2025

Die Gewinner der US International Awards 2025 stehen fest. Von den insgesamt 90 vergebenen Auszeichnungen gingen acht an Schweizer Unternehmen. Der Wettbewerb zeichnet Unternehmensvideos und Dokumentationen aus.

Schweiz Tourismus erhielt sowohl den Grand Award als auch eine Gold-Auszeichnung für den Spot «Falling for Autumn». Der Film zeigt, wie Markenbotschafter Roger Federer und Schauspieler Mads Mikkelsen einen Werbespot über den Schweizer Herbst drehen. Mikkelsen versucht dabei, ganz im Sinne des Method Acting mit der Schweizer Natur zu verschmelzen.

Die Filmgerberei holte laut einer Mitteilung insgesamt drei Auszeichnungen: zweimal Gold und einmal Silber. Weitere Preise gingen an Arcanel, Blush Films und Maybaum Film.





Schweiz Tourismus

Grand Award & Gold Award: «Falling for Autumn»

Produktion: Mcqueen Films mit Wirz Group



Filmgerberei für The Art of Spice

Gold Award & Silver Award: «Close-ups of clean-ups»



Filmgerberei für Standeskanzlei Graubünden

Gold Award: «Tabu»



Arcanel für Univerre

Silver Award: «Univerre – Excellence in Glass»



Blush Films für Pilatus Aircraft

Silver Award: «The dream factory»



Maybaum Film für Janma Childrens Educational Fund

Silver Award: «The Anniversary Film 2023»



Die US International Awards werden von Filmservice International veranstaltet und zeichnen Wirtschaftsfilme, Online- und Social-Media-Produktionen sowie Dokumentationen aus. Einreichungen für die nächste Ausgabe sind ab September möglich.

Die vollständige Liste der Gewinner der US International Awards 2025 finden Sie hier. (pd/cbe)