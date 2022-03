Open up: Agentur expandiert in die Romandie

Die Kommunikationsagentur Open up expandiert in die Romandie. Das neue Office in Genf wird durch Nabila Bouzouina geleitet, die auf eine über 20-jährige Erfahrung bei Schweizer und internationalen Agenturen zurückblickt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem eigenen Office in Genf könne die Agentur ihre Kunden vor Ort noch besser betreuen und Kommunikationsstrategien entwickeln, die auf die lokalen Besonderheiten abgestimmt seien. Damit würden sich Open up auch neue Kundensegmente in der Romandie eröffnen.

«Mit dem lokalen Know-how und unserem persönlichen Netzwerk vor Ort bringen wir für unsere wachsende Anzahl Kunden in der Westschweiz einen grossen Mehrwert», so Kilian Borter, Gründer und Partner von Open up. «Der Schritt in die Romandie, die wir als mehrsprachige Agentur bisher von Zürich aus betreuten, passt hervorragend zu unserer Qualitäts- und Wachstumsstrategie.»

Die Kommunikations- und PR-Agentur Open up wurde 2001 in Zürich gegründet und zählt heute 15 Mitarbeitende. Die von den beiden Partnern Kilian Borter und Melanie Schneider inhabergeführte Agentur berät ihre Kunden in allen Belangen der Öffentlichkeitsarbeit. (pd/cbe)