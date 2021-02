Skipp: Agentur stellt auf 24-Stunden-Betrieb um

FiFi Frei gründete im Jahr 2000 mit Kollegen zusammen «den damals umsatzstärksten Bündner Internet-Provider» Deep – und im 2002 folgte die Agentur Skipp Communications. Die Coronakrise hat auch auf den Kommunikationsmarkt starke Auswirkungen, heisst es in einer Mitteilung.

«Unsere Kunden haben völlig neue Problemstellungen, brauchen schnellere Lösungen, und sie arbeiten während anderen Zeiten – auch am Wochenende. Aus diesem Grund können sie ab sofort auch abends, über Mittag oder am Wochenende einen Termin mit uns vereinbaren», wird Skipp-CEO Frei zitiert.

Die Form der Kommunikation habe sich global stark verändert. So seien gerade während der Covid-Pandemie die elektronischen Kommunikationsmittel immer beliebter geworden. Heute bereits sind die Marketingprofis von Skipp über WhatsApp Business, Threema Work und Google Meet erreichbar, wie es heisst. Die Agentur sei nun ab sofort sieben Tage die Woche durchgehend von 8 bis 20 Uhr telefonisch erreichbar. Meetings würden physisch (unter Einhaltung der BAG-Auflagen) und via Videokonferenz gar an jeder beliebigen Tageszeit abgehalten.

«Wir erhalten heute bereits rund 20 Prozent der Aufträge von bestehenden Kunden über WhatsApp. Daher haben wir beschlossen, dass wir neu auch 24 Stunden am Tag über WhatsApp und Threema erreichbar sind», so Geschäftsleitungsmitglied Marielle Hunger. (pd/cbe)